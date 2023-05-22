شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. مشروع لمواسير الزهر بالمنطقة الاقتصادية بملياري دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 22-5-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها الجولة الترويجية التي يجيرها وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الصين، والمفاوضات لإنشاء مشروع جديد مع شركة "شين شينغ" الصينية لمواسير الزهر، بالإضافة إلى اخبار اقتصادية أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

مشروع جديد بين المنطقة الاقتصادية وشركة "شين شينغ" الصينية لمواسير الزهر

التقى وليد جمال الدين السيد جيا تشيرو Jia Shirui رئيس مجلس إدارة مجموعة شين شينج لصناعات مواسير الزهر، وذلك استكمالاً لمباحثات اللقاء الذي عقد مارس الماضي بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومسئولي شركتي "تيدا" و"شين شينج" الصينيتين.

وزير الصناعة يفتتح مصنعا لإنتاج مضخات المياه باستثمارات تقدر بـ300 مليون جنيه

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصنع شركة زايلم Xylem العالمية لإنتاج مضخات المياه بالشراكة مع احدى الشركات المصرية، حيث يسهم المصنع في انتاج وتصنيع منتجات مجموعة من العلامات التجارية المتميزة واتاحتها في السوق المصرى وأسواق الدول المجاورة.

الحرف اليدوية: 250 مليون دولار متوسط حجم صادرات القطاع

أعلن حماده العادلي رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية، باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد رقم محدد حول نسبة تصدير منتجات الحرف اليدوية للخارج لكن على الأغلب يكون المبلغ في حدود 250 مليون دولار سنويا، كما أننا نسعى لتحسن المنتج ما يتناسب مع المتطلبات العالمية، مشيراً في بيان له، أن أكثر الدول المهتمة بصناعة الحرف اليدوية المصرية، ترتكز بدول الخليج في المقام الأول.

أسعار النفط تسجل 74.98 دولار لبرنت و70.96 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 74.98 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.96 دولار.

أسعار الذهب اليوم الاثنين تسجل 2500 جنيه للجرام عيار 21

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين عقب تحرك ملحوظ في الأسواق اليوم وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2500 جنيه للجرام، عقب عودة الطلب للارتفاع محددا على المعدن النفيس في مصر.

17.1 % زيادة فى كمية لحوم الطيور والدواجن عام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021 ومن أهم مؤشراتها.

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.57% بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

سعر الدولار اليوم الاثنين 22-5-2023 أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين 22-5-2023 بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.