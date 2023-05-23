شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة العالمية: 20.65 تريليون دولار قيمة صادرات أكبر 30 دولة في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات منظمة التجارة العالمية wto أن 30 دولة تمثل أكبر 30 دولة مصدرة في العالم تبلغ قيمة صادراتها نحو 20.65 تريليون دولار من اجمالى صادرات العالم البالغة نحو 24.9 تريليون دولار .

وأشارت البيانات أن الصين تتصدر دول العالم من حيث الصادرات بقيمة 3.6 تريليون دولار تليها الولايات المتحدة ب2 تريليون دولار وألمانيا بـ 1.65 تريليون دولار ثم هولندا 966 مليار دولار.

فيما تحل اليابان خامسا بقيمة 747 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ 684 مليار دولار تليها إيطاليا 657 مليار دولار وبلجيكا 633 مليار دولار وفرنسا 618 مليار دولار وعاشرا هونج كونج بـ 610 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الامارات في المركز الـ 11 بقيمة 599 مليار دولار، ثم كندا بقيمة 597 مليار دولار تليها المكسيك بقيمة 578 مليار دولار وروسيا بقيمة 532 مليار دولار.

وفى المركز الـ 15 تحل بريطانيا بـ 529 مليار دولار تليها سنغافورة بقيمة 516 مليار دولار فيما تحل السعودية في المركز الـ 21 بقيمة 410 مليار دولار.