شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أتوس لنظم المعلومات بقيمة 152.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة اتوس لنظم المعلومات بحجم تداول 25 ألف سهم بقيمة 152.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول امس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة تصنيع البلاستيك المتطورة (بلاست تك) بحجم تداول 195.7 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.4 مليون سهم بقيمة 178.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 40 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة امس الإثنين، بتراجع المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 706 ملايين ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.68%، والعرب على 5.47%، واستحوذت المؤسسات على 26.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 173.6 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 89.6 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، 59 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 19965 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 7011 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 3938 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.