شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا للسيارات خلال أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين، أن وحدة مرور القاهرة الجديدة حصدت المركز الأول فى الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

وسجلت وحدة القاهرة الجديدة، 554 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 488، فوحدة المنصورة 432 مركبة ثم وحدة مرور فيصل 425 مركبة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 401 مركبة ، وذلك خلال أبريل 2023 .