الاقتصاد

تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا للسيارات خلال أبريل 2023

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القاهرة - سامية سيد - كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين، أن وحدة مرور القاهرة الجديدة حصدت المركز الأول فى الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

 

وسجلت وحدة القاهرة الجديدة،  554 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 488، فوحدة المنصورة 432 مركبة ثم وحدة مرور فيصل 425 مركبة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 401 مركبة ، وذلك خلال أبريل 2023 .

يذكر أن تقرير شهر مارس 2023 قد أوضح أن وحدة مرور القاهرة الجديدة حصدت المركز الأول للسيارات الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 554 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 488 مركبة ثم وحدة المنصورة 432 مركبهة ثم وحدة مرور فيصل  425 مركبة سيارة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 401 مركبة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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