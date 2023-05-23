شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس" تستكمل مفاوضات إنشاء مصنع مواسير الزهر بمليارى دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأول من الجولة الترويجية لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العاصمة الصينية بكين، الوقوف على أهم متطلبات التعاون اللازمة مع مجموعة شين شينج لصناعات مواسير الزهر، لمشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار.

وفى هذا الإطار يستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات الخاصة بهذا المشروع في مصر وفقا لما يلي:

جاء لقاء وليد جمال الدين مع جيا تشيرو Jia Shirui رئيس مجلس إدارة مجموعة شين شينج لصناعات مواسير الزهر، وذلك استكمالاً لمباحثات اللقاء الذي عقد مارس الماضي بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومسئولي شركتي "تيدا" و"شين شينج" الصينيتين، لاستعراض مشروع إنتاج مواسير لزهر وصناعة الصلب.

تبلغ الاستثمارات المتوقعة للمشروع نحو 2 مليار دولار داخل منطقة "تيدا – مصر" الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من المقرر توفير مساحة لإقامة المشروع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة بالقرب من ميناء السخنة مما يسهل تصدير منتجات المصنع لمختلف الأسواق العالمية المستهدفة.

نشاط المصنع يأتي ضمن خطة الهيئة للصناعات المستهدف توطينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المشروع يهدف لتصدير منتجات المرحلة الأولى والثانية بشكل أساسي وتستهدف المرحلة الأولى إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل سنوياً.

وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع إنتاج 500 ألف طن من الأنابيب سنوياً، بالإضافة إلى 15 ألف طن من المصبوبات سنوياً.