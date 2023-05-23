شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة العربية السعودية أعلى 10 دول عربية فى قيمة تحويلات المصريين بـ 11.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية ارتفاعا ملحوظا خلال العام المالي 2020/2021، حيث تسجل نحو 21.9 مليار دولار، مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بزيادة بلغت 2.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

وأضافت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر في المقابل تراجعت لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيراً لبنان 39.5 مليون دولار.

وبلغ عدد المصريين المتواجديـن بالدول العربية طبقاً لتقديرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.