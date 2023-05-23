شكرا لقرائتكم خبر عن المحصول السنوى من بيض المائدة سجل 16.4 مليار بيضة بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021، أن المحصول السنوي من البيض بلغ 16.4 مليار بيضة عام 2021 مقابل 15.1 مليار بيضـة عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 8.7٪.

وتناولت النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مؤشرات الثروة الحيوانية، ومن بينها وصول كمية لحوم الطيـور والدواجن إلى 2.5 مليون طن (وزن قـائـم) عام 2021 مقابل 2.2 مليون طن عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 17.1% .

وسجل أعداد رؤوس الماشية (أبقار- جاموس - أغنام – ماعز- جمال) 7.5 مليون رأس عام 2021، مقابل 7 مليون رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.3٪، كما بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحة 4.2 مليون رأس عـام 2021 مقابل 3.9 مليون رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.5٪.

وبلغت كمية اللحوم الناتجة من المذبوحات 726 ألف طن عام 2021 مقابل 672 ألف طن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8٪، كما بلغ الوزن التقديرى للإنتاج المحلي من اللبن الخام 6.2 مليون طـن عام 2021 مقابل 5.6 مليون طن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5٪.

وبلغت كمية إنتاج العسل 4165 طن عام 2021 مقابل 4567 طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.8٪.