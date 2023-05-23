شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 2460 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عقب تحرك ملحوظ في الأسواق اليوم وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2460 جنيها للجرام، عقب عودة الطلب للارتفاع محددا على المعدن النفيس في مصر



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2811 جنيها. عيار 21 يسجل 2460 جنيها. عيار 18 يسجل 2109 جنيهات. الجنيه الذهب 19680 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب ارتفاع طفيف في السوق العالمي مع بداية تداولات الأسبوع في ظل استقرار مستويات الدولار الأمريكي، بينما يجد الذهب دعم من عدم اليقين بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي وتصريحات رئيس الفيدرالي الأقل تشدداً التي تدعم مستويات الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وارتفعت تداولات الذهب الفورية خلال جلسة اليوم بشكل محدود لتتداول وقت كتابة التقرير عند 1981 دولار للأونصة في نطاق تحركات ضيق، وذلك بعد أن سجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% مسجلاً أدنى مستوى في 6 أسابيع.

وبالرغم من هذا فقد شهدت أسعار الذهب دعم كبير يوم الجمعة الماضية ليشهد ارتفاع بنسبة 1% وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول التي أشار خلالها إلى أن البنك قد لا يضطر إلى رفع الفائدة بسبب شروط الائتمان المصرفي المتشددة، وأن الأسواق تقوم بتسعير الفائدة بمسار مختلف عن البنك، كما أشار أن البنك لم يتخذ أي قرارات بشأن الفترة الزمنية التي قد تكون مناسبة للإبقاء على سعر الفائدة مرتفع.

ودفعت هذه التصريحات أسعار الذهب إلى الارتفاع يوم الجمعة، خاصة بعد أخبار عن توقف المحادثات الخاصة بأزمة سقف الدين الأمريكي، وانسحاب المفاوضين من الحزب الجمهوري، الأمر الذي ساعد أسعار الذهب على التعافي.

هذا وسيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في وقت لاحق اليوم لمناقش الدين الأمريكي، وسيتم مراقبة هذا الاجتماع عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل بعد توقف المفاوضات يوم الجمعة.