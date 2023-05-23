شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للاستثمار يستعرض مساعي توطين صناعات الطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية المنعقد في العاصمة وارسو بتنسيق السفارة المصرية في بولندا ومكتب التمثيل التجاري، وبمشاركة عدد من الشركات البولندية العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة والشركاء في مختلف دول العالم، واستكمالًا للجهود الترويجية للهيئة ضمن استراتيجيتها الهادفة لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الاستثمارية المستهدفة خاصة قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له.

وحضر الاجتماع من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وطارق هاشم، مدير عام الاستثمار، ومن الجانب البولندي كلٍّ من: يانسك ويسنيفسكي، رئيس اتحاد الغرف التجارية البولندية ورئيس مجلس الأعمال المصري – البولندي، وتوموهو أوميدا، الرئيس التنفيذي لشركة هاينفرا Hynfra إحدى الشركات البولندية المتخصصة في صناعات الهيدروجين الأخضر.

وفي مستهل الاجتماع قدم نائب رئيس الهيئة، عرضًا تقديميًّا للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بها وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن رؤيتها الاستراتيجية وعلى رأسها قطاع الوقود الأخضر، حيث قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع 23 مذكرة تفاهم مختلفة؛ لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية، متمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، من جانب، وبين شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر، مشيرًا إلى تحول 9 من مذكرات تفاهم التي جرى توقيعها إلى اتفاقات إطارية تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بها، كما استعرض أعمال تطوير المواني التابعة للمنطقة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به وهي الخدمة التي تنطلق قريبًا في منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة بعد الانتهاء من الاتفاقات والإجراءات الفنية ذات الصلة بهذه الخدمة.

وفي نهاية اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية قام السيد نائب رئيس الهيئة، بالإجابة على استفسارات الحضور حول ما تتطلع الهيئة لتحقيقه في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات المرتبطة بها، وبدوره قام بالتأكيد على الاستعداد التام للهيئة لاستقبال مثل هذه الصناعات خاصة في ظل ما تتمتع به من ميزات تنافسية بموقعها الفريد على جانبي قناة السويس وكذلك ما تمتلكه من 6 موانئ يجري تطويرها وفق أحدث المعايير العالمية لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن التجارية وغيرها وتقديم خدمات التموين بالوقود الأخضر في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر أن Hynfra هي شركة متخصصة في تصنيع أشباه الموصلات للطاقة المتجددة، والأعمال المتعلقة بدمج التكنولوجيا وإنشاءات البنية التحتية اللازمة لمشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر، ودعم المستثمرين في خدمات صيانة العمليات التكنولوجية للمنشآت الجديدة للهيدروجين الأخضر وكذلك خدمات بيع الهيدروجين الأخضر والأكسجين الطبي.