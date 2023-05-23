شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى المصرى يلتقى رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، تمهيدا لانعقاد الجلسة الافتتاحية غدا والإطلاق الرسمى للاجتماعات.

وقد التقى اليوم حسن عبد الله محافظ البنك المركزى مع أكينومى أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات التى تستضيفها جمهورية مصر العربية ممثلة فى البنك المركزى المصري، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.