شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2440 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عقب هبوط محدود في الأسواق اليوم بقيمة 20 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2440 جنيها للجرام، عقب عودة الطلب للارتفاع محددا على المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2788 جنيها.

عيار 21 يسجل 2440 جنيها.

عيار 18 يسجل 2092 جنيها.

الجنيه الذهب 19520 جنيها.





تراجع الذهب في مصر تستمر أسعار الذهب محلياً في التذبذب منذ بداية الأسبوع وذلك في ظل تراجع سعر الذهب عالمياً في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاع تدريجي للطلب على الذهب لاستغلال فترة التراجع الأخيرة في أسعار المعدن النفيس، بحسب جولد بيليون.

الارتفاع التدريجي الذي يتخلله التذبذب في أسعار الذهب يأتي في ظل تزايد الطلب المحلي على الذهب من جديد بعد موجة الهبوط التي استمرت قرابة 3 أسابيع، والتي وصلت بأسعار الذهب إلى مستويات متراجعة عند 2200 جنيه للجرام الأمر الذي أدى إلى عمليات شراء من جديد لاستغلال السعر المتراجع.

في الوقت نفسه تشهد سعر الأونصة العالمية تراجع خلال الفترة الحالية في ظل اختلاف التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، مما يسبب تذبذب في أسعار الذهب محلياً ويدل أن التسعير المحلي للذهب قد اقترب بشكل كبير للتوافق مع التسعير العالمي.

كان هذا أحد أهم أهداف المبادرات الأخيرة التي أخذتها الجهات المعنية مثل السماح بواردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، وخفض قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية، وذلك من أجل زيادة المعروض المحلي من الذهب والحد من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.