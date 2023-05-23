الزراعة تطرح لحوما بلدية في منافذها أقل من مثيلاتها في الأسواق ١٠٠ جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح لحوم بلدية فى منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق بنحو ١٠٠ جنيه، حيث تصل في بعض المناطق ل ٣٢٥ جنيها.

وتوفر الوزارة جميع أنواع السلع من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن؛ بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% أحيانًا، حيث يمكن للمواطن شراء أي سلعة يحتاجها.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.