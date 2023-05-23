شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.90 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 19995 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7016 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3066 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.