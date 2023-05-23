شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2 % ارتفاعًا في الدولار عالميًا أمام 6 عملات رئيسية بتداولات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ليقترب من أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية والذي ارتفع اليوم بنسبة 0.2%.

المكاسب التي حققها الدولار تأتي في ظل زيادة الطلب عليه كملاذ آمن في أوقات الأزمات، خاصة مع عدم اليقين المحيط بأزمة سقف الديون، بالإضافة إلى تزايد التوقعات الخاصة بإمكانية رفع أسعار الفائدة من جديد من قبل الفيدرالي، أو على الأقل استقرار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت.

تسعير الأسواق لمستقبل الفائدة الأمريكية يشير حالياً إلى احتمال بنسبة 80.1% أن تستقر أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية خلال اجتماع البنك في يونيو القادم، بينما تلاشت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة هذا العام بعد أن تجاهل الفيدرالي وأعضاؤه أي إشارة بخصوص خفض الفائدة.

وجد الدولار الدعم الكبير أيضاً من ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 3.730%.