شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار: آراء الحوار الوطنى ترسم الطريق لاتخاذ القرارات الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحوار الوطني مهم جدا خاصة ما بين القطاع الحكومي والعاملين في مجال الأعمال، قائلا: "وجود الحوار الوطني وشمولية الموضوعات وخاصة الاقتصاد والاستثمار مهم جدا والآراء تفيدنا في رسم الطريق لاتخاذ القرارات الصحيحة أو تؤكد قرارتنا حال التوافق عليها".

وأضاف حسام هيبة، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنهم في مرحلة الحلقات النقاشية ثم بعدها رفع التوصيات، مشيرا إلى أن هناك متحاورين قدموا ورق عمل سننظر إليه في ضوء القرارات التي اتخذت والتي ما زالت في طور الاتخاذ.

وتابع: "الطرح اللي تم في لجنة اليوم كان فيها فكر وثراء والآراء تضع اليد على المشكلة بشكل واضح ومحدد وفي توافق على التحديات وفي توافق على الحل نفسه، وأكثر تحدي متوافق عليه هو التواصل لأنه لم يكن هناك تواصل بين القطاع الحكومي وقطاع الاعمال".