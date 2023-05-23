بمشاركة مصر والأردن.. خلف الحبتور يكشف تفاصيل دعوته لإصدار عملة خليجية موحدة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، عن تفاصيل الدعوة التي قدمها من أجل إنشاء "عملة خليجية موحدة" بمشاركة ومصر والأردن، للتخلص من الضغوطات الأقتصادية الناجمة عن الدولار.

جاء ذلك في مداخلة عبر تقنية "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء.

وقال الحبتور إن الضغط بالدولار والفائدة يؤثر على أي اقتصاد فالعالم، كما أنه تم تقديم مقترح لإصدار عملة خليجية موحدة بين مجلس الخليج ومصر والأردن، للخروج من عبء الضغوطات.

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي أن مجلس التعاون الخليجي مستعد لإطلاق عملة موحدة ويكون لنا الريادة فيها، مشيرا إلى أن اتخاذ القرار والعمل في تطبيقه يساعد على نجاح الأمر.

وأوضح: "إطلاق عملة موحدة عربية يساعد على تقوية الاقتصادات كما أن هناك تعاون قوي بين قادة الإمارات ورجال الأعمال"، متابعاً أن إصدار عملة عربية موحدة، لابد أن يكون مسبق بدراسات علمية واقتصادية، قبل التخلي عن عملة الدولار.

وأشار خلف الحبتور إلى أن هناك العديد من الأفكار التي قدمت ولكن دون جدوى، كما أنه مستعد للمشاركة بخبراته في أي مقترح بشأن التخلي عن الدولار أو إنشاء عملة عربية موحدة.