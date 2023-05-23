«مصر لن تحتاج إلى قروض».. خلف الحبتور يتحدث عن مخطط لتطوير شارع صلاح سالم

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، أن المسئولون في الإمارات يعملون من أجل خدمة الوطن، كما أن الإمارات تقدم العديد من التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار.

جاء ذلك في مداخلة عبر تقنية "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء.

وقال الحبتور إن تطوير شبكة النقل في مصر وإنشاء العديد من وسائل النقل مثل القطار الكهربائي، والمونوريل، عامل رئيسي من أجل جذب الاستثمار داخل ربوع مصر.

وأوضح رجل الأعمال الإماراتي أن البنية التحتية هي أساس رئيسي لجذب الاستثمار، ولكن رغم تطوير شبكة الطرق في مصر، تحتاج إلى طرق دعاية مختلفة من أجل جذب المستثمرين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنه أعد دراسة سوف يعرضها على المسئولين بإنشاء مشروع من الكلية الحربية حتى شارع صلاح سالم في مصر الجديدة، وسيكون هذا المشروع جنة الله على الأرض، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون أهم من برلين ولندن وباريس، وسيساعد هذا المشروع مصر على عدم الاقتراض، لأن مصر أرض الخير.

وأبدى خلف الحبتور إعجابه بفكرة استغلال المساحات تحت الكباري وإنشاء الكافيهات والمقاهي، مردفًا أنه لا يبخل على مصر، ويقدم الدعم خاصة في مجالات العلم.