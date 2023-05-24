شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس" تحصد مكاسب لقاءات مارس باستثمارات 9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استكمال المفاوضات اللازمة لاستكمال المفاوضات المصرية مع الشركات الصينية التي شهدها شهر مارس الماضى، لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية الصينية ووضعها قيد التنفيذ الفعلى، بالتزامن مع خطط الهيئة لتحقيق مستهدفاتها الاستثمارية للعام الجارى 2023.

وفى اليوم الثانى من الجولة التى يجريها وفد الهيئة برئاسة وليد جمال الدين إلى الصين، أعلنت المنطقة الاقتصادية قرب تفعيل مذكرة تفاهم مع شركة إنرجي شاينا "Energy China " الصينية العالمية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحويلها لاتفاقية إطارية بين الجهات الموقعة للمذكرة، وذلك بعد التوافق مع الشركة بشأن إنشاء مجمع صناعى الهيدروجين الأخضر/ الأمونيا الخضراء داخل منطقة السخنة المتكاملة بالمنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

ويعود توقيع مذكرة التفاهم لإقامة مجمع صناعى للهيدروجين الأخضر مع Energy China‏إلى نهاية العام الماضى، حيث عُقد اجتماعاً موسعاً لمسئولي الشركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال مارس 2023، وعقب اللقاء تفقد مسؤولو الشركة موقع المشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة والبدء في إعداد دراسة الجدوى والسير فى الإجراءات الفنية والتمويلية للمشروع والتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى هذا المشروع، وكذلك بدء المباحثات مع كبرى الشركات العاملة فى صناعة معدات وآلات المجمع الصناعى لتنفيذ أحد مشروعات الوقود الأخضر الشركة صينية كبرى باستثمارات تقارب 7 مليار دولار لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و 210 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.

ووقع مذكرة التفاهم مع شركة إنرجى شاينا "Energy China" الصينية العالمية كلا من الهيئة الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشهد اليوم الأول للجولة الترويجية لوفد المنطقة الاقتصادية أمس اللقاء مع جيا تشيرو Jia Shirui رئيس مجلس إدارة مجموعة شين شينج لصناعات مواسير الزهر، وذلك استكمالاً لمباحثات اللقاء الذى عقد مارس الماضى بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ومسئولى شركتى "تيدا" و"شين شينج" الصينيتين؛ لاستعراض مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، داخل منطقة "تيدا – مصر" الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.