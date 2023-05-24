شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة العالمية: 3.82 تريليون دولار قيمة صادرات الخدمات الرقمية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة التجارة العالمية wto ، أن قيمة الخدمات الرقمية لحركة التجارة العالمية العام الماضي 2022 ، بلغت نحو 3.825 تريليون دولار ، لافتة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر مصدري الخدمات الرقمية في العالم بقيمة 632 مليار دولار .

وأظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية ، أن المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية فى تصدير الخدمات الرقمية بقيمة 350 مليار دولار ، تليها ايرلندا بقيمة 290 مليار دولار ، فيما تحل المانيا رابعا بقيمة 227 مليار دولار .

وأضافت احصاءات المنظمة أن الهند والصين وهولندا وسنغافورة وفرنسا ولوكسمبورج تحتل المراكز من الخامس للعاشر. بقيمة 201 و165 و159 و136 و111 مليار دولار علي الترتيب .

‬وبحسب المنظمة الدولية wto فإن 30 دولة تساهم بقيمة 3.5 تريليون دولار من حجم صادرات الخدمات الرقمية للتجارة العالمية .