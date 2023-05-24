الاقتصاد

التجارة العالمية: 3.82 تريليون دولار قيمة صادرات الخدمات الرقمية 2022

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القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة التجارة العالمية wto ، أن قيمة الخدمات الرقمية لحركة التجارة العالمية العام الماضي 2022 ، بلغت نحو 3.825 تريليون دولار  ، لافتة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر مصدري الخدمات الرقمية في العالم بقيمة 632 مليار دولار .

 

وأظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية ، أن المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية فى تصدير  الخدمات الرقمية بقيمة 350 مليار دولار ، تليها ايرلندا بقيمة 290 مليار دولار ، فيما تحل المانيا رابعا بقيمة 227 مليار دولار .

 

وأضافت احصاءات المنظمة أن الهند والصين وهولندا وسنغافورة وفرنسا ولوكسمبورج تحتل المراكز  من الخامس للعاشر. بقيمة 201 و165 و159 و136 و111 مليار دولار علي الترتيب .

 

‬وبحسب المنظمة الدولية  wto فإن 30 دولة تساهم بقيمة 3.5 تريليون  دولار من حجم صادرات الخدمات الرقمية للتجارة العالمية .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام