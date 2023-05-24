شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة للبيئة.. محطة معالجة الصرف الصناعى المتكاملة بأبوقير للأسمدة × 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء افتتاح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الأسبوع الجارى لوحدة معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامه ZLD بأبوقير للأسمدة والتى تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى والتى جاءت إقامتها، تماشياً مع التوجه العالمى وخطة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة والتوسع فى إقامة مشروعات صديقة للبيئة وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى.

2- حيث يتم معالجة مياه الصرف الصناعى، والاستفادة منها وتوفيرها للزراعة.

3- بالإضافة إلى أثر بيئى واقتصادى آخر وهو توفير الكيماويات المناظرة لمعالجة هذه الكمية إضافة إلى إنتاج منتج ثانوى (سلفات النشادر) يستخدم فى الزراعة للإضافة إلى التربة مع الأسمدة العضوية خلال الخدمة الشتوية أو أثناء عمليات التجهيز للزراعات الجديدة حيث تساعد على الإسراع من تحلل الأسمدة العضوية وتعمل كمطهر فطرى.

4- ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الأفتتاح بالبدء فى إجراءات طرح وحدة المعالجة الثانية لمياه الصرف الصناعى فى ظل الوفر الاقتصادى والأثر البيئى المتميز والاستدامة التى تحققها مشروعات التوافق البيئ للكيانات الصناعية.