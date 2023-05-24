شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز مدخل رئيسى للإنتاج.. مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
1- تقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة.
2- المشروع الجديد إضافة قوية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والتى يمتد تاريخ عطائها على مدار 45 عاماً.
3- المشروع الجديد مشروع مهم للاقتصاد القومى حيث يعتمد على الغاز الطبيعى كمدخل رئيسى لإنتاجه.
4-يحقق أهداف التوسع والتنوع فى استخدامه بالسوق المحلى، إلى جانب ما يحققه من توفير عوائد دولارية من تصدير منتجاته ، وكذلك من خلال ما يوفره من أسمدة تدعم خطة التنمية الزراعية لمصر.
5- المشروع واحداً من مشروعات القيمة المضافة للثروات الطبيعية ،
6-يضم هيكل المساهمين فى الشركة الجديدة شركة شمال أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 45% والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10% .
7-خلال أعمال الجمعية استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية برأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه، ومدفوع ومصدر بنحو مليار جنيه .
8- لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طن يومياً، وإنتاج نترات النشادر بطاقة 2400 طن يومياً.
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