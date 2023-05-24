شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز مدخل رئيسى للإنتاج.. مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الأسبوع الجارى وضع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية (مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم)، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى..

1- تقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة.

2- المشروع الجديد إضافة قوية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والتى يمتد تاريخ عطائها على مدار 45 عاماً.

3- المشروع الجديد مشروع مهم للاقتصاد القومى حيث يعتمد على الغاز الطبيعى كمدخل رئيسى لإنتاجه.

4-يحقق أهداف التوسع والتنوع فى استخدامه بالسوق المحلى، إلى جانب ما يحققه من توفير عوائد دولارية من تصدير منتجاته ، وكذلك من خلال ما يوفره من أسمدة تدعم خطة التنمية الزراعية لمصر.

5- المشروع واحداً من مشروعات القيمة المضافة للثروات الطبيعية ،

6-يضم هيكل المساهمين فى الشركة الجديدة شركة شمال أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 45% والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10% .

7-خلال أعمال الجمعية استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية برأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه، ومدفوع ومصدر بنحو مليار جنيه .

8- لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طن يومياً، وإنتاج نترات النشادر بطاقة 2400 طن يومياً.