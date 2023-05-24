شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر الجنسيات الحاصلة على تراخيص عمل فى مصر عام 2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثمارى فى مصر 2022، توزيع عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثمارى، حيث ارتفع عددهم إلى 13 ألف و331 أجنبي من مختلف الجنسيات، مقابل 11 ألف و718 أجنبى عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 13.8%.



الاجانب الحاصلين على تراخيص عمل وفقا لمجموعة الدول

وتشير النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى توزيع تراخيص العمل وفقا لمجموعات الدول الوافدين وجاءت وفقا لما يلى:

الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية "غير العربية" العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2022 بواقع 4762 أجنبى بنسبة 35.7% من الإجمالى.

الدول الأوربية بعدد 4054 أجنبى بنسبة 30.4٪‏ من الإجمالى.

الدول‏ العربية بعدد 2755 أجنبى بنسبة 20.7٪ من الإجمالى.

الدول الامريكية بعدد 992 أجنبي بنسبة 7.4% من الإجمالي.

الدول الإفريقية "غير العربية" حيث بلغ 585 أجنبى بنسبة 4.4٪ من الإجمالى.

الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 96 أجنبى بنسبة 0.7٪ من الإجمالى.

وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل فى القطاع الخاص والاستثمارى فى مصر لأول مرة نحو 6286 أجنبي بنسبة 47.2%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7045 أجنبى بنسبة 52.8% عام 2022.