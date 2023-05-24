شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأربعاء يسجل 19360 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء هبوط ملحوظ، وبلغ إجمالي الهبوط حوالي 160 جنيها خلال 24 ساعة، بالتزامن مع هدوء وتيرة الطلب على الذهب في مصر، وسجل سعر الجنيه الذهب 19360 جنيها في التعاملات اليوم.

يعتبر الجنيه الذهب أحد أهم المنتجات التي يزداد الطلب عليها في سوق الذهب، ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21 ويضاف على سعر الجنيه الذهب مصنعية تتراوح بين 200 إلى 400 جنيها وتختلف المصنعية من شركة إلى أخرى.

وساهم السماح بواردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، وخفض قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية، وذلك من أجل زيادة المعروض المحلي من الذهب والحد من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

بالإضافة إلى هذا فإن تسعير الذهب في البورصة المصرية على الرغم من كونه غير ملزم للتنفيذ إلا أنه أعطى نوع من المتوسط للأسعار في أسواق الذهب وساعد على تحقيق بعض الاستقرار. ولكن قوة الطلب هي التي تحدد حجم التذبذب في الأسواق.