شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 16855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 20095 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 7051 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4623 نقطة.
في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال 1.1 مليون سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 39.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 200 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 1.1 مليون سهم.
وحققت شركة ابن سينا فارما، صافي مبيعات بلغت 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 5.3 مليار جنيه، وبلغ صافي أرباح الفترة 72.2 مليون جنيه مقارنة مع 58.8 مليون جنيه.
كما أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، توقيع شركة كونكريت للملابس الجاهزة-إحدى الشركات التابعة المملوكة بنسبة 91.6%- مذكرة تفاهم مع شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية؛ لدراسة إمكانية بيع عقار مملوك لها إلى شركة المصريين للاستثمار.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز