شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في مصر، وذلك عقب هبوط بحوالي 5 جنيهات صباح اليوم، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 2415 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2760 جنيها.

عيار 21 يسجل 2415 جنيها.

عيار 18 يسجل 2070 جنيها.

الجنيه الذهب 19320 جنيها.

الذهب يتراجع من جديد في الأسواق العالمية ويقترب من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، وتركز الأسواق على محادثات سقف الديون الأمريكية وتصريحات أعضاء الفيدرالي التي أعادت الذهب إلى الهبوط من جديد متخلياً عن أي دعم من أزمة الديون الأمريكية.

انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.7% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1958 دولار للأونصة ليشهد بهذا الذهب انخفاض لخمسة جلسات في 6 أيام.

منذ تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولار للأونصة مطلع هذا الشهر فقد أكثر من 120 دولار وانخفض بنسبة 5.9%، في ظل تزايد التوقعات أن التضخم الحالي في الولايات المتحدة يتطلب المزيد من عمليات رفع الفائدة وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب الذي لا يقدم لحائزيه عائد مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية، وفق منصة تحليل وتداول الذهب جولد بيليون

وبالرغم من التوتر المتعلق بمحادثات سقف الدين الأمريكي والذي كان من المفترض أن يدعم أسعار الذهب كملاذ آمن، إلا أن الذهب استمر في التراجع بشكل كبير خلال جلسة الثلاثاء متأثراً بتصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي.

صرح نيل كاشكاري رئيس الفيدرالي في مينيابوليس أنه على البنك الاستمرار في محاربة التضخم والذهاب بالفائدة بأعلى من 6% من أجل إعادة التضخم إلى مستهدف البنك عند 2%، وأشار رئيس الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أن سوق العمل لا يزال قوي وأشار إلى ضرورة ارتفاع معدل الفائدة مجدداً بـ 50 نقطة أساس.

تداول الذهب على انخفاض منذ بداية الاسبوع متجاهلًا مفاوضات سقف الديون المستمرة وفي المقابل استمر تركيز المعدن النفيس على التصريحات التي أدلى بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والتي تتعارض مع فحوى خطاب رئيس البنك باول الأسبوع الماضي.