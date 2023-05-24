شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يناقش مع شركات مصرية وسعودية التعاون بخدمات مياه الشرب والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولين من شركات مصرية وسعودية متخصصة في مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي، لمناقشة أوجه التعاون المشترك في قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للنواحي المختلفة المتعلقة بالإدارة المستدامة ومنظومة خدمة العملاء والعدادات الذكية، وللاستفادة من التجربة المصرية الناجحة من خلال نقل الخبرات المصرية والتعاون مع الدول الصديقة.

واستهل الدكتور سيد اسماعيل، اللقاء بالتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشروعات المياه والصرف الصحي، استمراراً للجهود المبذولة منذ 8 سنوات في توجيه أنظار الشركات العالمية الكبري للاستثمار في السوق المصرية، مستعرضا ما تم إنجازه في السنوات السابقة وزيادة نسبة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الدولة المصرية تخطط إلى ما بعد المبادرة الرئاسية" حياه كريمة" والتي تهدف إلى زيادة نسبة تغطية الريف بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي لتصبح 100%، والتي تعتبر حلم 58 مليون مواطن من سكان القرى المصرية.

وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأنه إنطلاقاً من دور قطاع المرافق وضرورة التطوير وتحديث الرؤي واستراتيجيات العمل بالقطاع، فإنه جارٍ حالياً إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي (NWSSS) حتى عام 2050، وسيتم الاستفادة من الدراسات السابقة التي تم إجراؤها من قبل في القطاع بمعرفة الجهات التابعة المعنية بالوزارة وشركاء التنمية، وتتضمن الإستراتيجية على سبيل المثال وليس الحصر: دراسة وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكاملة لجميع مواطني الجمهورية، والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات، وتطوير التكنولوجيات المستخدمة في أعمال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وأحدث أساليب التشغيل والصيانة، ودراسة تقليل الفاقد، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الإستخدام، كما تتضمن الإستراتيجية دراسة أدوار العاملين بالقطاع ورفع كفائتهم، وتحسين تنظيم قطاع المياه، والاستدامة المالية، والإدارة الفعالة للأصول، والعمل علي زيادة رضاء العملاء، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المياه والتي تتضمن على سبيل المثال: مشروعات البحث والتطوير والتوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من 2 مليون عداد / سنوياً، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه، وتحلية المياه في المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة على شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، الاستعداد الكامل للتعاون ونقل التجربة والخبرات والعمالة المصرية الماهرة وتقديم جميع أوجة التعاون مع الأشقاء السعوديين.