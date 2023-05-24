شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: نعمل على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية لتطوير المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسون لمجموعة بنك التنمية الأفريقي تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، وذلك في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري لـهذه الاجتماعات السنوية والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

وحضر باسل رحمي عدد من فعاليات المؤتمر ومنها ندوة بعنوان "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة" أدارتها أليو مايجا – المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية كما شارك في الاستقبال الترحيبي الذي أقامه الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أكينومى أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي للسادة الحضور والمشاركين بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين.

واجتمع رحمي مع الأستاذة مالين بلومبيرج نائب المدير لشمال أفريقيا والأستاذ عبد الرحمن دياو مدير مكتب بنك التنمية الإفريقي بمصر، حيث أكد رحمى أن بنك التنمية الأفريقي من أهم الجهات المانحة الداعمة لأنشطة الجهاز بهدف تطوير آليات تمويل المشروعات الصغيرة والتوسع في تقديم الخدمات الفنية التي من شأنها استمرار هذه المشروعات ونجاحها كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة زيادة التعاون بين الجهاز وبنك التنمية الافريقي للعمل على دعم وتنمية ريادة الأعمال وتعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر.

وأضاف رحمي أن الجهاز يحرص على زيادة التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والتمويلية لخدمة الأهداف التنموية في مصر والعمل على تهيئة البيئة المواتية للتوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما يعمل على تبادل الخبرات مع جميع نظرائه في دول القارة للاستفادة من التجارب المماثلة لدعم جهود التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بإدماج البعد البيئي في قطاع المشروعات الصغيرة للحد من التغيرات المناخية، مشيرا في هذا الإطار إلى العمل على المشاركة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الحياة لمواطني القارة وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.

واختتم رحمي مشاركته في الاجتماعات السنوية بزيارة الجناح الخاص بمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والذي يقيمه الجهاز على هامش المؤتمر والذي يعكس اهتمام الجهاز بأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والفنانين والعاملين بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، حيث يضم الجناح العديد من المنتجات التراثية الصديقة للبيئة.

وتعد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي إطارًا لمحافظي مجموعة البنك من أجل تبادل خبراتهم في تحفيز التمويل الخاص محليًا ودوليًا، وتسخير رأس المال الطبيعي لسد فجوة تمويل المناخ وتعزيز الانتقال نحو النمو الأخضر في أفريقيا، كما يشكل موضوع الاجتماعات السنوية لعام 2023 "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا" فرصة لمناقشة تحديات أفريقيا في جذب تمويل القطاع الخاص في استثمارات صديقة للبيئة والسياسات العملية التي يمكن أن تنشرها الحكومات للتوسع في جذب هذه الاستثمارات.