شكرا لقرائتكم خبر عن 1٫7 % زيادة فى كمية الإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمـالي كميـة الإنـتاج الـســمكى 2٫00 ملـيون طـن عـام 2021 مقـابـل 2٫01 ملـيـون طـن عـام 2020 بنســبة انخفــاض قدرها 0.43%، وبلغت كمية الإنتاج السـمكى بالمصـايد الطبيعية (المياه البحرية والبحيـرات والميـاه العـذبة) 425.8 ألـف طـن عـام 2021 مقابـل 418.6 ألف طن عام2020 بنسبة زيادة قدرها 1.7%، واحتلت المزارع السمكية المرتبة الاولى من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نسبتها 78٫4 ٪ يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 12٫8٪ ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4٫8٪ فالمياه العـذبة بنـسبة 3٫7٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫3٪ من اجمالى الإنتاج السمكى .

وبلغ انتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1٫58مليـون طن عـام 2021 مقابل 1٫59مليــون طـن عام 2020 بنسـبة انخفـاض قدرها 1٫0٪ عن العام الســابق، وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتـاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى، بـورى، دنيس، قـاروص، مــوسى، مرجـان.....) بنســبة 97٫8٪، يليها القشريات (جمبرى،كابوريا،..) بنسبة 1.3٪ ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫5٪ يليها الـرئويات (قواقع ومحار) بنسبة 0٫2٪ ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) بنسبة 0٫1٪ لكلا منهما من إجمالى الإنتاج السمكى.

وبلغ انتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة (للإستزاع السمكى) - بركة غليون - بمحافظة كفر الشيخ من الإسماك البحرية 79 طن من الإسماك المياه العذبة 565 طن - وبلغ إنتاج الجمبرى 833 طن)، وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 1.3 مليون زريعة ومن القاروص 3.6 مليون زريعة ومن الجمبرى 654 مليون زريعة، وبلغ الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 123 طن، ومن مزرعة الفيروز 707 طن.