شكرا لقرائتكم خبر عن فى إطار استكماله لخطة تطوير المنتجات وتقديم خدمات تلبي احتياجات كافة الشرائح: بنك التعمير والإسكان يطرح شهادة تنافسية من أعلى العوائد السنوية في القطاع المصرفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك التعمير والإسكان عن طرح الشهادات الثلاثية الجديدة ذات العوائد الثابتة المميزة لمدة ثلاثة سنوات بعائد 20% سنوي، و18.5% شهري، والتي تعد من أعلى العوائد السنوية في القطاع المصرفي، ويمكن شراء الشهادة بدءاً من 100 ألف جنيه مصري ومضاعفات 1000 جنيه، على أن يتم احتساب العائد بدايةً من اليوم التالي للشراء.

ويأتي إطلاق بنك التعمير والإسكان للشهادات الثلاثية الجديدة في إطار استكمال خطته نحو تقديم وتطوير حزمة من المنتجات والخدمات التنافسية لتلبية احتياجات كافة الشرائح من الأفراد والشركات، والتي تعد من أهم المحاور التي تبناها البنك خلال الفترة السابقة نحو تطبيق استراتيجيته، مما أدى إلى تعزيز المركز التنافسي للبنك وزيادة حصته السوقية واستقطاب شرائح مختلفة من العملاء الجدد وكسب ثقتهم، بالإضافة إلى حرص البنك على تعزيز ثقافة الشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية وإدراجهم داخل النظام البنكي، وجذبهم للتعامل مع القطاع المصرفي، مع استهداف العملاء ذات الملاءة المالية المرتفعة من خلال إطلاق خدمة كبار العملاء HDB Royal بهدف تقديم خدمات مميزة لهذه الشريحة من عملاء البنك والوفاء بمتطلباتهم بجودة واحترافية عالية فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية وغير المالية لمساعدتهم علي إدارة أموالهم علي الوجه الامثل.

والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان قد شهد خلال الفترة السابقة انتشار جغرافي وزيادة في أعداد الفروع، فقد وصل عدد فروع البنك ما يزيد عن 100 فرع، وذلك حرصاً من البنك على الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء في جميع محافظات الجمهورية، كما قام البنك بضخ العديد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية مما عزز من تطبيق خطته نحو التحول الرقمي، عن طريق تطوير وتحديث بنية البنك التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق.

وفي هذا السياق أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بما حققه البنك خلال الفترة الوجيزة السابقة والذي عزز من مكانة البنك بين أوائل البنوك التجارية في السوق المصرفي المصري، مضيفاً أن أهم ملامح استراتيجية البنك خلال الفترة القادمة تأتي استكمالاً لما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام 2022 في مختلف مجالات العمل المصرفي وبمعدلات نمو قوية، والتي تتمحور حول تحقيق رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات من خلال التوسع في طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة، والتي ترتكز على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق المصرفي، بهدف تدعيم مركزه التنافسي وتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين، والحرص على تقديم وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة التغيرات المتلاحقة في التكنولوجيا المالية للتيسير علي العملاء في القيام بمعاملاتهم المصرفية اليومية.

وتتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية، تصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك المدرجة في البورصة ليسجل البنك الأسرع نمواً في ودائع العملاء بنسبة نمو 42.3%، الأسرع نمواً في الأصول بمعدل نمو 35.9%، الأسرع نمواً في قروض المؤسسات بنسبة نمو 56%، والأسرع نمواً في ودائع الأفراد بنسبة نمو21.4%.