بأسعار مخفضة.. التموين تطرح لحوما سودانية بالمجمعات الاستهلاكية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير لحوم سودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو، بالمجموعات الاستهلاكية.

ووفرت التموين نحو 37 ذبيحة سودانية بفروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وإحداث توازن في المعروض.

وكشف المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ، أمس الثلاثاء، بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذاً تابعاً للشركة.

وقال "رشدي" أنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، لافتاً إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقاً لجداول زمنية محددة؛ لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد أنه جاري مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة، استعداداً لاستقبال عيد الاضحى المبارك، لافتاً إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.