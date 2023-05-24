البرلمان يوافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات

الشارقة - اميمة ياسر - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 الف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه.

ووافقت اللجنة على القانون حيث يندرج رفع حد الإعفاء إلى التأثير على باقي الشرائح، وتنخفض كافة الشرائح عدا شريحة ما يتقاضي مليون جنيه فما فوق، وتم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة2005 .