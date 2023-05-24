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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء ، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يوليو 78.23دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس74.37دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 75.76دولار للبرميل لشهر مايو 2023.
وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.312 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.988دولار للجالون.
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