تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء ، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يوليو 78.23دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس74.37دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 75.76دولار للبرميل لشهر مايو 2023.

محمد يوسف

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