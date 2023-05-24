شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عمانى يزور الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث سبل التعاون التجارى والاستثمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت غرفة القاهرة التجارية اليوم الأربعاء، وفدا من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، لبحث سبل زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

وجاء علي رأس الوفد العمانى الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، فيما ترأس الجلسة أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة في حضور سامح زكي نائب ثانِ رئيس غرفة القاهرة، واللواء صلاح العبد أمين الصندوق، وأشرف الشيمي سكرتير عام غرفة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة " شريف يحيي وكريم غنيم وإيهاب سعيد واشرف خضر وخالد حسانين ووليد رمضان ".

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية والتجارية فى البلدين وسبل الاستفادة منها لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.

واتفق الطرفان علي تبادل المعلومات والزيارات والوفود واستخدام الطرق الحديثة في التواصل لبحث إحتياجات السوقين في القطاعات والأنشطة المختلفة بما يحقق طفرة تقدمية حقيقية في العلاقات الثنائية الإقتصادية مستفيدين من الدفعة القومية للقيادة السياسية في مصر وسلطة عمان من أجل دعم العلاقات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والإرتقاء بمستوياتها إلى أعلى المستويات والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها البلدين مع كافة الكيانات الإقتصادية عالمياً لفتح أسواق جديدة إقليمياً ودولياً.

وقال أحمد الوسيمي في كلمة غرفة القاهرة، إن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة نحو تطوير العلاقات بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم العمانيين وزيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري ومن ثم تكامل الأدوار من أجل دعم إقتصاد البلدين في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والعماني.

ولفت "الوسيمي" إلي دعم القيادة الساسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين، وأن الحكومة المصرية قامت بحزمة إجراءات محفزة علي الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد وإنشاء مناطق صناعية متعددة وتسهيل الإجراءات الإنشائية للشركات والبنية التحتية المسبوقة من شبكة طرق وكباري وكهرباء بجانب إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً، والذي أصدر في أول إجتماع له 22 قراراً محفزاً علي الاستثمار ودعم المستثمرين والصناعة وغيرها من التسهيلات المهمة والداعمة، متوقعاً أن تشهد العلاقات المصرية العمانية علي الصعيد الاقتصادي طفرة بعد هذه الجلسة التي يسودها الود والحب مع أشقاؤنا العمانيين.

وأكد الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، أن مصر وعمان ترتبطان بعلاقات تاريخية ووجودنا اليوم بمصر يعتبر تأكيداً علي هذه العلاقات ورغبة في تطويرها إلي أعلي المستويات علي كافة الأصعدة مشيراً إلي تطور الصناعات المصرية بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة والسوق العماني يحتاج إلي المنتجات المصرية وهناك معرض خلال أيام سيتم تنظيمة بسلطة عمان للتعريف بالمنتجات المصرية ونشرها بالسوق العماني.

ودعا الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس الجانب المصري لزيارة عمان لبحث سبل التعاون علي أرض الواقع كما حدث اليوم بغرفة القاهرة والإستفادة من الإتفاقيات الموقعه مع عمان في التعاون لدخول أسواق أخري جديدة ونستفيد كرجال أعمال عمانيين ومصريين من الدعم الحكومي في البلدين والتحرك نحو زيادة التعاون والتكامل من أجل تنمية اقتصادي البدين.