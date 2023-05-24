شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على "الدولية المصرية العربية للاستثمار" بقيمة 30.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الدولية المصرية العربية للاستثمار بحجم تداول 302.5 ألف سهم بقيمة 30.25 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة أي أن أو لإدارة المشروعات بحجم تداول 450 ألف سهم بقيمة 450 ألف جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.6 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 53 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 849.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.2%، والعرب على 7.91%، واستحوذت المؤسسات على 24.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 131.4 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، 183.4 ألف جنيه، 32.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 151.9 مليون جنيه، 22.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 20404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 7143 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3879 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1285 نقطة.