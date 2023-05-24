شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-5-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة.

البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 849.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.2%، والعرب على 7.91%، واستحوذت المؤسسات على 24.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 131.4 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، 183.4 ألف جنيه، 32.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 151.9 مليون جنيه، 22.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 20404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 7143 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3879 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1285 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 40.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.32%.

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بسعر إغلاق 0.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.17%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.984 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.478 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.90%.

- أوراسكوم كونستشراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 106.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.55%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.36%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.82%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 2.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.26%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.09%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.234 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.