شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنتاج المشروعات القومية من الأسماك عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى لعام 2021، مجموعة من أهم المؤشرات وخاصة مؤشرات إنتاج الأسماك المشروعات القومية.

وقدرت النشرة إجمالى إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة (للإستزاع السمكى) بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ من الإسماك البحرية بنحو 79 طن، ومن أسماك المياه العذبة 565 طن، وبلغ إنتاج الجمبرى 833 طن.

وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 1.3 مليون زريعة، ومن القاروص 3.6 مليون زريعة، ومن الجمبرى 654 مليون زريعة.

وبلغ الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 123 طن، ومن مزرعة الفيروز 707 طن.

وإجمالا بلغت كمية الإنتاج الـسمكى 2٫00 ملـيون طـن عـام 2021 مقـابل 2٫01 مليون طن عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 0.43%، وبلغت كمية الإنتاج السمكى بالمصايد الطبيعية "المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة" 425.8 ألف طن عـام 2021 مقابـل 418.6 ألف طن عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 1.7%.