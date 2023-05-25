شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصر للتعدين تحصل على درع التميز عالميا فى الحوكمة والتحول الرقمى للمحاجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المهندس حازم حسن، مدير شركة المدير التنفيذي لشركة ايفري بشمال افريقيا، درع التميز في نظم المعلومات الجغرافية للواء أركان حرب عبد السلام احمد شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين لحصول الشركة على المركز الأول على مستوى العالم في الحوكمة والتحول الرقمي للمحاجر والملاحات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصنع التكسير الأولي لخام الكوراتز في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك عبر الفيديو كونفرانس خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكواترز بالعين السخنة.

يعد المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والإفريقية، ويعتبر نموذجاً لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءا من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة إلى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى.

ويهدف المشروع إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي، تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة، كما يحقق احتياجات السوق المحلي من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها بدلا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية بمراحلها المختلفة، ومنها خام الكوارتز للخامات التعدينية لتعظيم العائد منها وتحقيق القيمة المضافة لها، لدعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب.