شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين كل من ابدأ وحياة كريمة وجامعة برج العرب التكنولوجية بمجالات التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت المبادرة الرئاسية " ابدأ " أول أمس مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون بهدف التكامل فى مجالات التدريب المختلفة وزيادة المهارات المهنية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل. وفى إطار أعمال محور التدريب والبحث والتطوير لمبادرة ابدأ، واللى بيهدف إلى دعم التعليم الفنى والتقنى وتطوير مؤسسات الدولة للتعليم الفنى. بالإضافة إن محور التدريب بيهدف إلى توفير التدريب المهنى والتثقيفى للعمالة الحالية بقطاع الصناعة لكى يوفر عمالة مصرية مدربة وفق المعايير الدولية تلبى احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة التى يحددها أصحاب العمل.

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