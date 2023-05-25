شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-5-2023، فى البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى8.24 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس8.22 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.