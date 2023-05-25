شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تفقد 2.5% والجرام يتراجع 70 جنيها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاُ اليوم الخميس 2350 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2420 جنيها للجرام، لينخفض بنسبة 2.5% ويفقد 70 جنيها للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 18800 جنيه، وذلك مع زيادة المعروض وتراجع الطلب في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2691 جنيها.

عيار 21 يسجل 2350 جنيها.

عيار 18 يسجل 2019 جنيهات.

الجنيه الذهب 18800 جنيه.

يتحرك الذهب ضمن نطاق محدد من التداولات سيطر على مستوياته منذ قرابة أسبوعين، يأتي هذا بعد تراجعه يوم أمس بالقرب من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، حيث يتزايد الضغط السلبي على المعدن النفيس من جراء قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات بعد محضر اجتماع الفيدرالي يوم أمس، بحسب جولد بيليون.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس بشكل طفيف بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند 1961 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.9% ليظل نطاق التداولات بين 1950 – 1980 دولار للأونصة هو المسيطر على تداولات الذهب خلال الفترة الحالية.

ومنذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر عند 2080 دولار للأونصة بدأ في حركة تصحيح سلبية دفعته إلى أن يفقد قرابة 130 دولار بنسبة انخفاض أكثر من 6%، وذلك بسبب التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكي عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الزمن.

محضر اجتماع البنك الفيدرالي صدر يوم أمس وأظهر انقسام بين أعضاء البنك بشأن ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم أو الاستقرار عند المعدلات الحالية لفترة من الوقت، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة اقتصادية كبيرة في التعامل مع التشديد النقدي.

كما صرح عضو البنك الفيدرالي كريستوفر والر يوم أمس أن البنك الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرتين في يونيو ويوليو القادمين، ليشير أن البنك في حاجة لاستمرار التشديد النقدي كونه لا يحرز تقدم كافي في خفض معدلات التضخم.