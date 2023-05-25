شكرا لقرائتكم خبر عن 1.73 % ارتفاع فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 106.90 خلال شهر فبرايـــر2023 (أولـي) مقابل 105.08 خلال شهر ينايـــر 2023 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.73٪. وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة المنتجات الغذائية 156.86 خلال شهر فبراير 2023 مقارنة بشهر يناير 2023 حيث بلغ 155.21 بنسبة ارتفـاع قدرها 1.06٪ وذلك لـزيـادة الإنتــاج لتغطــيه احتياجات الســـوق مع دخول موسم رمضان. وبلغ الــرقم القيــاسي لصـناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 92.51 خلال شــهـــر فبرايـــر2023 مقــــارنة بشهـر ينايـر2023حيـث بـلغ 118.86 بنــسـبة ارتفاع قـدرهـا 28.48٪ وذلك لـزيــادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق. وبلغ الــرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.48 خلال شهــر فبرايـــر 2023 مقــارنة بشــهــر ينايـــر 2023 حيــث بلــــغ 120.55 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 6.70٪ وذلك بســبب نقــص المواد الأوليـــة لتوقف الاســتيراد من الخــارج، و بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المواد والمنتجات الكيماوية 88.84 خـــلال شهــــر فبرايـــر2023 مقـــارنـــة بشــهر ينايـــر 2023 حيث بلغ 92.61 بنسبة انخـفــاض قدرها 4.07٪ وذلك بسب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

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