شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مصنع ملابس بمنطقة غرب القنطرة باستثمارات 20 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا للجولة الترويجية التي يقوم بها رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له لجمهورية الصين الشعبية، وفي ثالث محطات جولة الوفد لمدينة هانجتشو، شارك الوفد في اجتماع ضم 5 من أكبر الشركات الصينية العاملة في قطاعات صناعية متنوعة ما بين الكيماويات والملابس والمنسوجات وغيرها، وذلك بحضور عادل زهران رئيس المكتب الاقتصادي بشنغهاي، ومسؤولي شركة تيدا – مصر التي لعبت دورا هامًّا في دعوة الشركات الصينية للاجتماع.

وخلال كلمته في بداية الاجتماع قدم وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا تقديميًّا تطرق خلاله إلى الرؤية الاستراتيجية للمنطقة المرتكزة على 21 قطاعا استثماريا ما بين صناعي وخدمي مستهدف توطينها بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة، والتي تتكامل مع موانيها لتيسير حركة التجارة أمام شركاء نجاح المنطقة.

كما أوضح استعداد المنطقة الاقتصادية الدائم لدعم توسعات ومشروعات شركة تيدا – مصر، وتوفير المناخ الملائم لاستقبال استثمارات شركات صينية في صناعات متعددة ضمن نطاق القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة الاقتصادية.

وعلى هامش الاجتماع، قام رئيس المنطقة الاقتصادية بتسلم خطاب نوايا مع شركة Shanghai Shengda وهي شركة صينية متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والاكسسوارات؛ باستثمارات 20 مليون دولار، وذلك لإقامة مشروع لإنتاج الملابس الجاهزة في منطقة أبو خليفة غرب القنطرة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية ليتم عرض تفاصيل المشروع على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل لإقراره مبدئيًّا والمضي قدمًا لاستكمال خطوات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع مسئولي الشركة الذين يزورون مصر قريبًا.

وحضر الاجتماع ممثلي شركة Tianyi Chemical Company المتخصصة في استخراج مادة البروم واستخدامها في إنتاج المواد الخام اللازمة لصناعة مواد الطلاء ومنتجات كيماوية أخرى، وكذلك شركة Hidier Group International Holdings Limited، وهي شركة قابضة كبرى تساهم في مجموعة شركات متعددة التخصصات، تهدف إلى إنشاء محطات كهربائية داخل المطور الصناعي تيدا-مصر، بالإضافة إلى ممثلين من شركةGolden Spring Textile Company التي تغطي منتجاتها المنسوجات المنزلية والأقمشة عالية الجودة، مع ما يقرب من 3000 نوع منتج مختلف ومبيعات سنوية تبلغ 200 مليون يوان صيني، كما حضر الاجتماع مسؤولي شركة Zhejiang Seaport Group، وهي شركة معنية بتطوير وتشغيل ميناء "زي تشيانج" وإدارة منطقة لوجستية وتقديم خدمات النقل بالمقاطعة لخدمة التجارة والصناعة بها؛ حيث يتداول الميناء 35 مليون حاوية مكافئة سنويًّا وتقوم حاليًا بأعمال توسعة وتطوير له، وترتب الشركة لزيارة مصر قريبًا لبحث التعاون مع المنطقة في مجال المواني والخدمات البحرية، فضلًا عن حضور ممثلي شركة Kingdom Textile Company، المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج وأعرب وفد الشركة عن تطلعه لزيارة مصر والمنطقة الاقتصادية منتصف يوليو.

وفي ختام الاجتماع أبدى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعداده لاستقبال جميع ممثلي الشركات في اجتماعات متبادلة في مصر للتعرف بشكل أعمق على مقومات المنطقة الاقتصادية، وملامح نجاح شركة تيدا – مصر التي تحققت بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية على مدار الفترة الماضية، ومن جانبهم رحب مسؤولي تيدا – مصر بمقترح عقد الاجتماعات المتبادلة مع المنطقة لعرض كل المقترحات ودراسة توسعات المشروعات في المرحلة المقبلة.