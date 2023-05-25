شكرا لقرائتكم خبر عن علاء السقطى: المجتمع المدنى شريك أساسى فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المجتمع المدنى يعد شريكا أساسيا للحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر وعليه واجبات لنقل نبض الأسواق ومشاركة الآراء والمعلومات مع الحكومة، كما أنه أصبح فرضا أيضا على الحكومة إجراء حوار مجتمعى معه قبل إصدار أى قرارات تخص الاستثمار والصناعة.

وأضاف السقطي، أن العمل التطوعي فى منظومة المجتمع المدنى الاقتصادى أصبح واجبا على كل المستثمرين لتنمية الاقتصاد فى ظل كل هذه المتغيرات العالمية الصعبة التى نمر بها.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجمع إنتاج الكوارتز يمثل فرصة استثمارية يجب استغلالها، متابعا: "عندما خدنا القرار ده من 3 سنين، وقلنا نتحرك فيه قالوا ما تدوا فرصة للناس تعمله، وإحنا محتاجين إن كل الفرص تبقى موجودة معانا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: "الناس قالت 700 مليون دولار كتير للمشروع، وإحنا بنطلع نجيب بمليارات الدولارات حاجات أخرى، الرقم مش بسيط ولكن الرقم ده ولا حاجة بالنسبة للأرقام التانية اللي بنجيب بيها، أنا لو طلعت المادة الخام واشتغلت عليها، هشغل الناس وهعظم الإنتاج".

وأكمل الرئيس السيسي: "أنا بقول لكل الناس والصندوق السيادي والبورصة المصرية، الحاجات اللي بنفتتحها متاحه للمستثمرين المصريين والأجانب، متاحة إنها تتطرح في البورصة علشان ندي فرصة للمواطنين أن يجدوا فرصة للاستثمار فى مجالات أخرى وبعوائد مضمونة وهي فرصة أن يستفيدوا بأموالهم بشكل كبير".