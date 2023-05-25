شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة للدراسات الاقتصادية: رسائل الرئيس السيسى تزيد الثقة والطمأنينة للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، يعطي رسائل طمأنة جديدة للمستثمرين، ويؤكد أن الدولة المصرية جادة في تنفيذ ما تعهدت به فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص ومنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات وإزالة أية معوقات تواجه المستثمرين.

وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدولة المصرية أيقنت أن الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب هو الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والقرارات التي سبق وصدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشير إلى أن الدولة جادة وتسعى بصدق لتمكين القطاع الخاص وزيادة حكم إشراكه في المشروعات المختلفة، ومساندة قطاع الإنتاج والتصدير بشكل كبير.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة هذا الملف بنفسه وترأسه للمجلس الأعلى للاستثمار ورسائله الإيجابية تعطي المزيد من الثقة والطمأنينة للمستثمرين خاصة في ظل اتخاذ العديد من القرارات التي تعمل على إزالة المشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر والتي من بينها وضح حد أقصى لإجراءات تأسيس الشركات في خلال 10 أيام، والتوسع في منح الرخصة الذهبية وعدم قصرها على المشروعات القومية أو الاستراتيجية لكن امتدت للمشروعات القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية بصفة عامة.

واستكمل مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، حديثه بقوله إن من بين القرارات العامة في عملية جذب الاستثمارات الإعلان عن السياسات الضريبية لمصر لـ5 سنوات قادمة، وعدم فرض رسوم من أية جهة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء وإنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر لكل من ساهم في خروج مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الذي يتم افتتاحه اليوم، متابعا: "بقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني، وأي مشروع من اللي إحنا بنتكلم فيه، فرص نجاحه جيدة وفقا للبيانات، إحنا عندنا المادة الخام اللي ممكن تطلع من مصر ويتم تصنيع كل المراحل في مكان واحد بكل ما يعنيه ذلك لتقليل التكلفة، وبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والحكومة ولينا كلنا، مانضيعش وقت تاني أكتر من كده".