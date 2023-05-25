شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها وعيار 21 يسجل 2300 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 50 جنيها عقب هبوط 70 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2300 جنيه مقابل 2350 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2629 جنيها. عيار 21 يسجل 2300 جنيه. عيار 18 يسجل 1971 جنيها. الجنيه الذهب 18400 جنيه.

سيطر التراجع على أسعار الذهب محلياً خلال تداولات يوم أمس بالتوافق مع انخفاض أسعار سعر الأونصة عالمياً ليفتتح سعر الذهب اليوم الخميس دون تغير كبير في ترقب لتحركات الذهب العالمي في ظل استقرار الأوضاع المحلية إلى حد ما.

الذهب عالمياً

يتحرك الذهب ضمن نطاق محدد من التداولات سيطر على مستوياته منذ قرابة أسبوعين، يأتي هذا بعد تراجعه يوم أمس بالقرب من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، حيث يتزايد الضغط السلبي على المعدن النفيس من جراء قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات بعد محضر اجتماع الفيدرالي يوم أمس، بحسب جولد بيليون.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس بشكل طفيف بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند 1961 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.9% ليظل نطاق التداولات بين 1950 – 1980 دولار للأونصة هو المسيطر على تداولات الذهب خلال الفترة الحالية.

ومنذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر عند 2080 دولار للأونصة بدأ في حركة تصحيح سلبية دفعته إلى أن يفقد قرابة 130 دولار بنسبة انخفاض أكثر من 6%، وذلك بسبب التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكي عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الزمن.

محضر اجتماع البنك الفيدرالي صدر يوم أمس وأظهر انقسام بين أعضاء البنك بشأن ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم أو الاستقرار عند المعدلات الحالية لفترة من الوقت، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة اقتصادية كبيرة في التعامل مع التشديد النقدي.

كما صرح عضو البنك الفيدرالي كريستوفر والر يوم أمس أن البنك الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرتين في يونيو ويوليو القادمين، ليشير أن البنك في حاجة لاستمرار التشديد النقدي كونه لا يحرز تقدم كافي في خفض معدلات التضخم.

بعد محضر اجتماع الفيدرالي بدأت الأسواق في تسعير احتمال بنسبة 73% لقيام الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو القادم، واحتمال آخر بنسبة 27% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في نفس الاجتماع.

تسببت التصريحات وانقسام الأعضاء في محضر اجتماع الفيدرالي في دفع الدولار إلى الارتفاع بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية للجلسة الرابعة على التوالي وسجل أعلى مستوى منذ شهرين ونصف مرتفعاً بنسبة 0.2% .

يأتي هذا بعد ارتفاع الدولار يوم أمس أيضاً بنسبة 0.4% حيث وجد الدعم من التوقعات المتزايدة باستمرار التشديد النقدي أو في أقل تقدير بقاء معدلات الفائدة عند أعلى مستوى منذ 15 عام لفترة أطول من الوقت.

ومن جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بشكل كبير في ظل توقعات رفع الفائدة المحتمل وغياب أي فرص لخفض الفائدة هذا العام، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يعد أكثر حساسية لتوقعات سعر الفائدة وسجل أعلى مستوى منذ 10 أسابيع عند 4.415%.

أيضاً تأثر العائد على السندات ذات الأجل القريب مثل العائد على السندات بأجل 3 أشهر ليرتفع بنسبة 2.8% وسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 5.503%.