شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها وعيار 21 يسجل 2300 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 25-5-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها وعيار 21 يسجل 2300 جنيه للجرام، و محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي يؤكد: مصر لديها برنامج متكامل يتمتع بالإفصاح والشفافية التامة لجذب القطاع الخاص..وغيرها

أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها وعيار 21 يسجل 2300 جنيه للجرام

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 50 جنيها عقب هبوط 70 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2300 جنيه مقابل 2350 جنيها للجرام.

القاهرة للدراسات الاقتصادية: رسائل الرئيس السيسى تزيد الثقة والطمأنينة للمستثمرين

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، يعطي رسائل طمأنة جديدة للمستثمرين، ويؤكد أن الدولة المصرية جادة في تنفيذ ما تعهدت به فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص ومنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات وإزالة أية معوقات تواجه المستثمرين.

محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي يؤكد: مصر لديها برنامج متكامل يتمتع بالإفصاح والشفافية التامة لجذب القطاع الخاص

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي، على أن مصر سوف توفر بيئة تتمتع بدرجة غير مسبوقة من الشفافية والوضوح والإفصاح لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد المصري، الذي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار.

وزير المالية: التضامن الدولى بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة أصبح «حل الضرورة»

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع البارونة چوانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة، على هامش مشاركتهما في قمة «الوصول لصفر انبعاثات كربونية» بلندن، بحضور السفير المصرى شريف كامل.

محيى الدين: يجب الالتزام بمعايير الانتقال العادل فى إطار جهود خفض الانبعاثات

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن حملة السباق نحو صافي الانبعاثات الصفري تعزز العمل المناخي كما أن التكامل بينها وبين حملة السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي يساهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ

رانيا المشاط تشارك فى ترأس جلسة نقاشية حول تعزيز التكامل الاقتصادى في أفريقيا

خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وناردوس بيكيلي توماس، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا

اقتصادية قناة السويس تبحث التعاون مع بولندا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استكمل الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لشؤون الاستثمار والترويج، نشاطه داخل العاصمة البولندية وارسو على هامش مشاركته في اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية، بمشاركة عدد من الشركات البولندية العاملة في مختلف المجالات.