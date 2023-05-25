100 جنيه للمسافرين للخارج.. ورسوم على الساعات والسماعات والبن.. البرلمان يناقش قانون تنمية موارد الدولة

الشارقة - اميمة ياسر -

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وشملت التعديلات فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على السلع الآتية: (السالمون، الجمبري، الإستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفواكهة المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص). بالإضافة إلى فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الآذن، كذلك فرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج وفرض 50 جنيهًا كرسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

كما يناقش المجلس فرض رسوم 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول، وعروض الأوبرا والباليه 5%، وعروض السيرك المصري 5%، وفرض 10% على الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية التي تنظمها رئاسة مجالس إدارات الأندية، ورسم 10 % على التزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقي أو رقص أوغناء وحفلات الموسيقي الألية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات.

كما رفضت لجنة الخطة طلب الحكومة بزيادة الضريبة على المشروبات الغازية، وبعض السلع الغذائية، والسلع المُعمرة.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة، بعد موافقتها على تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.