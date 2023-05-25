الاقتصاد

تعرف على رؤية مصر للاكتفاء الذاتى من الطاقة والكهرباء فى 7 نقاط

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القاهرة - سامية سيد - تخطو الحكومة المصرية خطوات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والكهرباء من خلال:

1- التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام

2-   الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية

3- إحراز مصر تقدم كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في مصر إلى 20٪ في عام 2022، لتصل إلى 42٪ في عام 2035

4-   تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان ومحطة توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت

5-   إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتعزيز استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر

6- إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية

7-   استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27 في فبراير الماضي بشرم الشيخ بهدف ضمان التنفيذ  للتحول الأخضر.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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