شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رؤية مصر للاكتفاء الذاتى من الطاقة والكهرباء فى 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطو الحكومة المصرية خطوات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والكهرباء من خلال: 1- التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام 2- الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية 3- إحراز مصر تقدم كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في مصر إلى 20٪ في عام 2022، لتصل إلى 42٪ في عام 2035 4- تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان ومحطة توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت 5- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتعزيز استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر 6- إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية 7- استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27 في فبراير الماضي بشرم الشيخ بهدف ضمان التنفيذ للتحول الأخضر.

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