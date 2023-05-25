شكرا لقرائتكم خبر عن بيان صحفى تنبيه وتحذير صادر من شركة صن سيتى للمقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنبه شركة صن سيتى للمقاولات "ش م م" المقاول العام لمشروع صن كابيتال - بحدائق أكتوبر، ويمثلها - فقط - السيد الأستاذ/ أسامة عبد الكريم؛ الرئيس التنفيذى للشركة بموجب السجل التجارى.

حيث تلاحظ لنا أن هناك أحد أشخاص منقطعى الصلة تماماً وقانوناً بشركتنا والمشروع جهة عملنا يروجون، ويزجون - على غير الحقيقة - بالشركة والمشروع جهة عملنا فى واقعات لا شأن لنا بها بغية التشهير بشركتنا والإضرار بها.. وحيث أن مجرد القيام بهذا الفعل غير القانونى سيعرض مرتكبه للعقاب القانونى، وبالفعل قد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص مروجي المعلومات المغلوطة لحماية حقوق الشركة ومساهميها و مجلس إدارتها.

وإذ تحذر شركتنا أنها ستلاحق قضائيا هؤلاء الأشخاص و كل من تسول له نفسه أن يصطنع علاقة وهمية و غير حقيقية أو يبث أو ينشر أخباراً كاذبة أو إدخال الغش والتدليس إضراراً عمدياً بشركتنا.