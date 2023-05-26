شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: رسائل الرئيس السيسي تؤكد جدية الدولة فى تذليل العقبات أمام الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، يمثل رسائل طمأنة للمستثمرين، بالإضافة الى أن اهتمام الرئيس السيسي بالبعد الاقتصادي يمثل نقطة انطلاق للاقتصاد المصرى وتحول نحو التركيز على الجانب الاقتصادى، موضحة أن رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة المصرية جادة فى تذليل أى عقبات أو معوقات أمام المستثمرين.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد لـ"الخليج 365"، أن اهتمام الرئيس السيسي بملف التعدين يمثل نقلة اقتصادية في غاية الأهمية، نظرا لأن حق استغلال الثروة المعدنية سيساهم في جذب استثمارات أجنبية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرى، مشيرة إلى أن تولى الرئيس السيسي رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار يساهم في إعطاء الثقة والطمأنينة للمستثمرين، والعمل على إزالة المشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر لجذب المستثمر المحلى والعربى، وخاصة المستثمر العربى لعمل تكامل اقتصادى عربى.